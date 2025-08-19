货币 / DAY
DAY: Dayforce Inc
69.12 USD 0.05 (0.07%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAY汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点69.05和高点69.20进行交易。
关注Dayforce Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAY新闻
- Workday to acquire AI firm Sana for $1.1 billion
- 周期股将迎爆发？瑞银：经济过热预期正触发市场广度扩张 滞涨板块有望迎补涨行情
- Global Private Equity Deal Value Climbs 10% YOY In August
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Mizuho downgrades Dayforce stock to Neutral following Thoma Bravo deal
- This Gap Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Gap (NYSE:GAP), Dayforce (NYSE:DAY)
- This Ulta Beauty Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Dayforce (NYSE:DAY), ESAB (NYSE:ESAB)
- The software slowdown continues, as Workday’s stock falls after earnings spook Wall Street
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Lifted as Analysts Applaud $12.3B Thoma Bravo Deal - TipRanks.com
- Thoma Bravo to take Dayforce stock private at $70 per share
- Dayforce’s stock wasn’t getting enough love, so Thoma Bravo stepped in with $12 billion
- BMO Capital downgrades Dayforce stock to Market Perform after Thoma Bravo deal
- Dayforce stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo offer
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Thoma Bravo to acquire Dayforce in $12.3 billion all-cash deal
- Dayforce to be acquired by Thoma Bravo in $12.3 billion deal
- $11 Billion Power Move? Thoma Bravo Targets Dayforce in One of Its Biggest Tech Deals Ever
- 7 Hot Stocks Take Over As Palantir Drops In Troubling Sell-Off
- Dayforce stock rises after confirming takeover talks with Thoma Bravo
- Thoma Bravo in advanced talks to acquire Dayforce stock, UBS reiterates Buy
- Dayforce stock rating reiterated at Outperform by BMO amid acquisition rumors
- Piper Sandler initiates Dayforce stock with Overweight rating on Ojemda potential
日范围
69.05 69.20
年范围
48.01 82.68
- 前一天收盘价
- 69.07
- 开盘价
- 69.10
- 卖价
- 69.12
- 买价
- 69.42
- 最低价
- 69.05
- 最高价
- 69.20
- 交易量
- 446
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- -0.50%
- 6个月变化
- 18.93%
- 年变化
- 13.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值