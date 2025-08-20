FiyatlarBölümler
Dövizler / DAY
Geri dön - Hisse senetleri

DAY: Dayforce Inc

68.82 USD 0.14 (0.20%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DAY fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.77 ve Yüksek fiyatı olarak 68.92 aralığında işlem gördü.

Dayforce Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAY haberleri

Günlük aralık
68.77 68.92
Yıllık aralık
48.01 82.68
Önceki kapanış
68.96
Açılış
68.88
Satış
68.82
Alış
69.12
Düşük
68.77
Yüksek
68.92
Hacim
2.586 K
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
-0.94%
6 aylık değişim
18.41%
Yıllık değişim
13.02%
21 Eylül, Pazar