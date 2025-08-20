통화 / DAY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DAY: Dayforce Inc
68.82 USD 0.14 (0.20%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DAY 환율이 오늘 -0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 68.77이고 고가는 68.92이었습니다.
Dayforce Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAY News
- 스티펠, 토마 브라보의 70달러 입찰로 데이포스 등급 하향 조정
- Stifel cuts Dayforce to Hold on Thoma Bravo’s $70 bid
- Stifel, Dayforce 투자의견 ’보유’로 하향...Thoma Bravo 인수 상세 내용 공개
- Stifel downgrades Dayforce stock to Hold as Thoma Bravo deal details emerge
- Elliott Just Dropped $2B on This Beaten-Down AI Stock--Here's Why It's Suddenly Soaring
- Workday to acquire AI firm Sana for $1.1 billion
- Global Private Equity Deal Value Climbs 10% YOY In August
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Mizuho downgrades Dayforce stock to Neutral following Thoma Bravo deal
- This Gap Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Gap (NYSE:GAP), Dayforce (NYSE:DAY)
- This Ulta Beauty Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Dayforce (NYSE:DAY), ESAB (NYSE:ESAB)
- The software slowdown continues, as Workday’s stock falls after earnings spook Wall Street
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Lifted as Analysts Applaud $12.3B Thoma Bravo Deal - TipRanks.com
- Thoma Bravo to take Dayforce stock private at $70 per share
- Dayforce’s stock wasn’t getting enough love, so Thoma Bravo stepped in with $12 billion
- BMO Capital downgrades Dayforce stock to Market Perform after Thoma Bravo deal
- Dayforce stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo offer
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Thoma Bravo to acquire Dayforce in $12.3 billion all-cash deal
- Dayforce to be acquired by Thoma Bravo in $12.3 billion deal
- $11 Billion Power Move? Thoma Bravo Targets Dayforce in One of Its Biggest Tech Deals Ever
- 7 Hot Stocks Take Over As Palantir Drops In Troubling Sell-Off
일일 변동 비율
68.77 68.92
년간 변동
48.01 82.68
- 이전 종가
- 68.96
- 시가
- 68.88
- Bid
- 68.82
- Ask
- 69.12
- 저가
- 68.77
- 고가
- 68.92
- 볼륨
- 2.586 K
- 일일 변동
- -0.20%
- 월 변동
- -0.94%
- 6개월 변동
- 18.41%
- 년간 변동율
- 13.02%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K