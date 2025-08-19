通貨 / DAY
DAY: Dayforce Inc
68.96 USD 0.33 (0.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DAYの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり68.81の安値と69.13の高値で取引されました。
Dayforce Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DAY News
- Elliott Just Dropped $2B on This Beaten-Down AI Stock--Here's Why It's Suddenly Soaring
- Workday to acquire AI firm Sana for $1.1 billion
- Global Private Equity Deal Value Climbs 10% YOY In August
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Mizuho downgrades Dayforce stock to Neutral following Thoma Bravo deal
- This Gap Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Gap (NYSE:GAP), Dayforce (NYSE:DAY)
- This Ulta Beauty Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Dayforce (NYSE:DAY), ESAB (NYSE:ESAB)
- The software slowdown continues, as Workday’s stock falls after earnings spook Wall Street
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Lifted as Analysts Applaud $12.3B Thoma Bravo Deal - TipRanks.com
- Thoma Bravo to take Dayforce stock private at $70 per share
- Dayforce’s stock wasn’t getting enough love, so Thoma Bravo stepped in with $12 billion
- BMO Capital downgrades Dayforce stock to Market Perform after Thoma Bravo deal
- Dayforce stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo offer
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Thoma Bravo to acquire Dayforce in $12.3 billion all-cash deal
- Dayforce to be acquired by Thoma Bravo in $12.3 billion deal
- $11 Billion Power Move? Thoma Bravo Targets Dayforce in One of Its Biggest Tech Deals Ever
- 7 Hot Stocks Take Over As Palantir Drops In Troubling Sell-Off
- Dayforce stock rises after confirming takeover talks with Thoma Bravo
- Thoma Bravo in advanced talks to acquire Dayforce stock, UBS reiterates Buy
- Dayforce stock rating reiterated at Outperform by BMO amid acquisition rumors
- Piper Sandler initiates Dayforce stock with Overweight rating on Ojemda potential
1日のレンジ
68.81 69.13
1年のレンジ
48.01 82.68
- 以前の終値
- 68.63
- 始値
- 68.90
- 買値
- 68.96
- 買値
- 69.26
- 安値
- 68.81
- 高値
- 69.13
- 出来高
- 1.578 K
- 1日の変化
- 0.48%
- 1ヶ月の変化
- -0.73%
- 6ヶ月の変化
- 18.65%
- 1年の変化
- 13.25%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B