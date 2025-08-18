Валюты / DAY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DAY: Dayforce Inc
69.07 USD 0.14 (0.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAY за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.91, а максимальная — 69.09.
Следите за динамикой Dayforce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DAY
- Workday to acquire AI firm Sana for $1.1 billion
- Global Private Equity Deal Value Climbs 10% YOY In August
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Mizuho downgrades Dayforce stock to Neutral following Thoma Bravo deal
- This Gap Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Gap (NYSE:GAP), Dayforce (NYSE:DAY)
- This Ulta Beauty Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Dayforce (NYSE:DAY), ESAB (NYSE:ESAB)
- The software slowdown continues, as Workday’s stock falls after earnings spook Wall Street
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Lifted as Analysts Applaud $12.3B Thoma Bravo Deal - TipRanks.com
- Thoma Bravo to take Dayforce stock private at $70 per share
- Dayforce’s stock wasn’t getting enough love, so Thoma Bravo stepped in with $12 billion
- BMO Capital downgrades Dayforce stock to Market Perform after Thoma Bravo deal
- Dayforce stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo offer
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Thoma Bravo to acquire Dayforce in $12.3 billion all-cash deal
- Dayforce to be acquired by Thoma Bravo in $12.3 billion deal
- $11 Billion Power Move? Thoma Bravo Targets Dayforce in One of Its Biggest Tech Deals Ever
- 7 Hot Stocks Take Over As Palantir Drops In Troubling Sell-Off
- Dayforce stock rises after confirming takeover talks with Thoma Bravo
- Thoma Bravo in advanced talks to acquire Dayforce stock, UBS reiterates Buy
- Dayforce stock rating reiterated at Outperform by BMO amid acquisition rumors
- Piper Sandler initiates Dayforce stock with Overweight rating on Ojemda potential
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
Дневной диапазон
68.91 69.09
Годовой диапазон
48.01 82.68
- Предыдущее закрытие
- 68.93
- Open
- 68.96
- Bid
- 69.07
- Ask
- 69.37
- Low
- 68.91
- High
- 69.09
- Объем
- 970
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- 18.84%
- Годовое изменение
- 13.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.