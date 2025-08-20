Devises / DAY
DAY: Dayforce Inc
68.82 USD 0.14 (0.20%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DAY a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.77 et à un maximum de 68.92.
Suivez la dynamique Dayforce Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
68.77 68.92
Range Annuel
48.01 82.68
- Clôture Précédente
- 68.96
- Ouverture
- 68.88
- Bid
- 68.82
- Ask
- 69.12
- Plus Bas
- 68.77
- Plus Haut
- 68.92
- Volume
- 2.586 K
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- -0.94%
- Changement à 6 Mois
- 18.41%
- Changement Annuel
- 13.02%
20 septembre, samedi