CRSP: CRISPR Therapeutics AG
60.68 USD 1.61 (2.73%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRSP para hoje mudou para 2.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.59 e o mais alto foi 61.37.
Veja a dinâmica do par de moedas CRISPR Therapeutics AG. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
60.59 61.37
Faixa anual
30.04 71.13
- Fechamento anterior
- 59.07
- Open
- 60.72
- Bid
- 60.68
- Ask
- 60.98
- Low
- 60.59
- High
- 61.37
- Volume
- 510
- Mudança diária
- 2.73%
- Mudança mensal
- 18.98%
- Mudança de 6 meses
- 78.21%
- Mudança anual
- 29.13%
