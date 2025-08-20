货币 / CRSP
CRSP: CRISPR Therapeutics AG
61.19 USD 3.35 (5.79%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRSP汇率已更改5.79%。当日，交易品种以低点56.53和高点62.07进行交易。
关注CRISPR Therapeutics AG动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRSP新闻
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- 凯茜·伍德的ARK ETF买入AMD并卖出Tempus股票
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Wall Street Analysts See CRISPR Therapeutics (CRSP) as a Buy: Should You Invest?
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Co
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, sells Roku stock, buys CRISPR and Intellia
- CRISPR Therapeutics (CRSP) Down 5.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- CRISPR: A Winning Lottery Ticket Doesn't Replace Grand Strategy (NASDAQ:CRSP)
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- 1 Reason Every Investor Should Know About CRISPR Therapeutics (CRSP)
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- ARKG: I’m Holding Off Buying For These 3 Reasons (BATS:ARKG)
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters Bitmine and CRISPR stock holdings
- CRISPR Therapeutics: A Speculative Buy With Promising Potential Ahead (CRSP)
- Cathie Wood’s ARK buys CRISPR, sells Roku and DraftKings stock
- Cathie Wood’s ARK shifts focus, buys CRSP stock, sells ROKU
- Crispr Therapeutics: Sell Before It's Too Late (NASDAQ:CRSP)
- CRISPR Therapeutics Gains 41.4% in 3 Months: How to Play the Stock
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood Snaps Up $17 Million Robinhood Stake on the Dip
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
日范围
56.53 62.07
年范围
30.04 71.13
- 前一天收盘价
- 57.84
- 开盘价
- 57.92
- 卖价
- 61.19
- 买价
- 61.49
- 最低价
- 56.53
- 最高价
- 62.07
- 交易量
- 8.034 K
- 日变化
- 5.79%
- 月变化
- 19.98%
- 6个月变化
- 79.71%
- 年变化
- 30.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值