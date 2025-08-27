QuotazioniSezioni
CRSP: CRISPR Therapeutics AG

62.32 USD 0.62 (0.99%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRSP ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.27 e ad un massimo di 64.17.

Segui le dinamiche di CRISPR Therapeutics AG. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
62.27 64.17
Intervallo Annuale
30.04 71.13
Chiusura Precedente
62.94
Apertura
63.18
Bid
62.32
Ask
62.62
Minimo
62.27
Massimo
64.17
Volume
9.873 K
Variazione giornaliera
-0.99%
Variazione Mensile
22.20%
Variazione Semestrale
83.02%
Variazione Annuale
32.62%
