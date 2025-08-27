KurseKategorien
CRSP: CRISPR Therapeutics AG

62.94 USD 3.87 (6.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRSP hat sich für heute um 6.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.59 bis zu einem Hoch von 63.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die CRISPR Therapeutics AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
60.59 63.10
Jahresspanne
30.04 71.13
Vorheriger Schlusskurs
59.07
Eröffnung
60.72
Bid
62.94
Ask
63.24
Tief
60.59
Hoch
63.10
Volumen
6.982 K
Tagesänderung
6.55%
Monatsänderung
23.41%
6-Monatsänderung
84.85%
Jahresänderung
33.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K