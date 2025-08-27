Währungen / CRSP
CRSP: CRISPR Therapeutics AG
62.94 USD 3.87 (6.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRSP hat sich für heute um 6.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.59 bis zu einem Hoch von 63.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die CRISPR Therapeutics AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CRSP News
Tagesspanne
60.59 63.10
Jahresspanne
30.04 71.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.07
- Eröffnung
- 60.72
- Bid
- 62.94
- Ask
- 63.24
- Tief
- 60.59
- Hoch
- 63.10
- Volumen
- 6.982 K
- Tagesänderung
- 6.55%
- Monatsänderung
- 23.41%
- 6-Monatsänderung
- 84.85%
- Jahresänderung
- 33.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K