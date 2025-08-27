クォートセクション
CRSP: CRISPR Therapeutics AG

62.94 USD 3.87 (6.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRSPの今日の為替レートは、6.55%変化しました。日中、通貨は1あたり60.59の安値と63.10の高値で取引されました。

CRISPR Therapeutics AGダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
60.59 63.10
1年のレンジ
30.04 71.13
以前の終値
59.07
始値
60.72
買値
62.94
買値
63.24
安値
60.59
高値
63.10
出来高
6.982 K
1日の変化
6.55%
1ヶ月の変化
23.41%
6ヶ月の変化
84.85%
1年の変化
33.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K