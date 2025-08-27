通貨 / CRSP
CRSP: CRISPR Therapeutics AG
62.94 USD 3.87 (6.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRSPの今日の為替レートは、6.55%変化しました。日中、通貨は1あたり60.59の安値と63.10の高値で取引されました。
CRISPR Therapeutics AGダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
60.59 63.10
1年のレンジ
30.04 71.13
- 以前の終値
- 59.07
- 始値
- 60.72
- 買値
- 62.94
- 買値
- 63.24
- 安値
- 60.59
- 高値
- 63.10
- 出来高
- 6.982 K
- 1日の変化
- 6.55%
- 1ヶ月の変化
- 23.41%
- 6ヶ月の変化
- 84.85%
- 1年の変化
- 33.94%
