통화 / CRSP
CRSP: CRISPR Therapeutics AG
62.32 USD 0.62 (0.99%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRSP 환율이 오늘 -0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.27이고 고가는 64.17이었습니다.
CRISPR Therapeutics AG 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
62.27 64.17
년간 변동
30.04 71.13
- 이전 종가
- 62.94
- 시가
- 63.18
- Bid
- 62.32
- Ask
- 62.62
- 저가
- 62.27
- 고가
- 64.17
- 볼륨
- 9.873 K
- 일일 변동
- -0.99%
- 월 변동
- 22.20%
- 6개월 변동
- 83.02%
- 년간 변동율
- 32.62%
