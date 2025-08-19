Валюты / CRSP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRSP: CRISPR Therapeutics AG
61.19 USD 3.35 (5.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRSP за сегодня изменился на 5.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.53, а максимальная — 62.07.
Следите за динамикой CRISPR Therapeutics AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRSP
- ETF Кэти Вуд покупает AMD и продает акции Tempus
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Wall Street Analysts See CRISPR Therapeutics (CRSP) as a Buy: Should You Invest?
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Co
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, sells Roku stock, buys CRISPR and Intellia
- CRISPR Therapeutics (CRSP) Down 5.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- CRISPR: A Winning Lottery Ticket Doesn't Replace Grand Strategy (NASDAQ:CRSP)
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- 1 Reason Every Investor Should Know About CRISPR Therapeutics (CRSP)
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- ARKG: I’m Holding Off Buying For These 3 Reasons (BATS:ARKG)
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters Bitmine and CRISPR stock holdings
- CRISPR Therapeutics: A Speculative Buy With Promising Potential Ahead (CRSP)
- Cathie Wood’s ARK buys CRISPR, sells Roku and DraftKings stock
- Cathie Wood’s ARK shifts focus, buys CRSP stock, sells ROKU
- Crispr Therapeutics: Sell Before It's Too Late (NASDAQ:CRSP)
- CRISPR Therapeutics Gains 41.4% in 3 Months: How to Play the Stock
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood Snaps Up $17 Million Robinhood Stake on the Dip
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Investors Heavily Search CRISPR Therapeutics AG (CRSP): Here is What You Need to Know
Дневной диапазон
56.53 62.07
Годовой диапазон
30.04 71.13
- Предыдущее закрытие
- 57.84
- Open
- 57.92
- Bid
- 61.19
- Ask
- 61.49
- Low
- 56.53
- High
- 62.07
- Объем
- 8.034 K
- Дневное изменение
- 5.79%
- Месячное изменение
- 19.98%
- 6-месячное изменение
- 79.71%
- Годовое изменение
- 30.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.