CRSP: CRISPR Therapeutics AG

61.19 USD 3.35 (5.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRSP за сегодня изменился на 5.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.53, а максимальная — 62.07.

Следите за динамикой CRISPR Therapeutics AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
56.53 62.07
Годовой диапазон
30.04 71.13
Предыдущее закрытие
57.84
Open
57.92
Bid
61.19
Ask
61.49
Low
56.53
High
62.07
Объем
8.034 K
Дневное изменение
5.79%
Месячное изменение
19.98%
6-месячное изменение
79.71%
Годовое изменение
30.22%
