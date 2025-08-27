CotationsSections
CRSP: CRISPR Therapeutics AG

62.32 USD 0.62 (0.99%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRSP a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.27 et à un maximum de 64.17.

Suivez la dynamique CRISPR Therapeutics AG. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
62.27 64.17
Range Annuel
30.04 71.13
Clôture Précédente
62.94
Ouverture
63.18
Bid
62.32
Ask
62.62
Plus Bas
62.27
Plus Haut
64.17
Volume
9.873 K
Changement quotidien
-0.99%
Changement Mensuel
22.20%
Changement à 6 Mois
83.02%
Changement Annuel
32.62%
