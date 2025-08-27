FiyatlarBölümler
CRSP: CRISPR Therapeutics AG

62.32 USD 0.62 (0.99%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRSP fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.27 ve Yüksek fiyatı olarak 64.17 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
62.27 64.17
Yıllık aralık
30.04 71.13
Önceki kapanış
62.94
Açılış
63.18
Satış
62.32
Alış
62.62
Düşük
62.27
Yüksek
64.17
Hacim
9.873 K
Günlük değişim
-0.99%
Aylık değişim
22.20%
6 aylık değişim
83.02%
Yıllık değişim
32.62%
21 Eylül, Pazar