Moedas / CLAR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CLAR: Clarus Corporation
3.86 USD 0.10 (2.66%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLAR para hoje mudou para 2.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.75 e o mais alto foi 3.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Clarus Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLAR Notícias
- Clarus: DTC Worrying Bellwether For Consumer Response To Price Hikes (NASDAQ:CLAR)
- SS&C Technologies stock price target raised to $110 from $108 at UBS
- H.C. Wainwright lowers Black Diamond Therapeutics stock price target on delayed launch
- Clarus Corp: Looking Past What The Quants Can See
- Earnings call transcript: Clarus beats EPS expectations in Q2 2025
- Clarus declares quarterly dividend of $0.025 per share
- Maran Capital Management Q2 2025 Letter
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Analysis-US companies adopt options strategies to shield euro revenues in case dollar recovers
- Clarus completes sale of PIEPS and JetForce assets for €7.8 million
- Raymond James resumes coverage on Black Diamond stock with Outperform rating
- Clarus Stock: Promotionality Hitting Margins (NASDAQ:CLAR)
- clarus corp announces board changes and stock plan update
- Clarus Corp stock hits 52-week low at $3.13 amid market challenges
- Maran Capital Management Q4 2024 Letter
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- Clarus: The Uphill Battle Might Be Worth Joining Now (NASDAQ:CLAR)
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Clarus Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CLAR)
- American R&B singer Angie Stone dies at 63
- Analysis-US companies swap dollar bonds into euros to lower funding costs
Faixa diária
3.75 3.87
Faixa anual
3.02 5.30
- Fechamento anterior
- 3.76
- Open
- 3.81
- Bid
- 3.86
- Ask
- 4.16
- Low
- 3.75
- High
- 3.87
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 2.66%
- Mudança mensal
- 8.73%
- Mudança de 6 meses
- 3.49%
- Mudança anual
- -14.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh