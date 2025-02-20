通貨 / CLAR
CLAR: Clarus Corporation
3.88 USD 0.12 (3.19%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLARの今日の為替レートは、3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と3.90の高値で取引されました。
Clarus Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CLAR News
- Clarus: DTC Worrying Bellwether For Consumer Response To Price Hikes (NASDAQ:CLAR)
- SS&C Technologies stock price target raised to $110 from $108 at UBS
- H.C. Wainwright lowers Black Diamond Therapeutics stock price target on delayed launch
- Clarus Corp: Looking Past What The Quants Can See
- Earnings call transcript: Clarus beats EPS expectations in Q2 2025
- Clarus declares quarterly dividend of $0.025 per share
- Maran Capital Management Q2 2025 Letter
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Analysis-US companies adopt options strategies to shield euro revenues in case dollar recovers
- Clarus completes sale of PIEPS and JetForce assets for €7.8 million
- Raymond James resumes coverage on Black Diamond stock with Outperform rating
- Clarus Stock: Promotionality Hitting Margins (NASDAQ:CLAR)
- clarus corp announces board changes and stock plan update
- Clarus Corp stock hits 52-week low at $3.13 amid market challenges
- Maran Capital Management Q4 2024 Letter
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- Clarus: The Uphill Battle Might Be Worth Joining Now (NASDAQ:CLAR)
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Clarus Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CLAR)
- American R&B singer Angie Stone dies at 63
- Analysis-US companies swap dollar bonds into euros to lower funding costs
1日のレンジ
3.75 3.90
1年のレンジ
3.02 5.30
- 以前の終値
- 3.76
- 始値
- 3.81
- 買値
- 3.88
- 買値
- 4.18
- 安値
- 3.75
- 高値
- 3.90
- 出来高
- 134
- 1日の変化
- 3.19%
- 1ヶ月の変化
- 9.30%
- 6ヶ月の変化
- 4.02%
- 1年の変化
- -13.97%
