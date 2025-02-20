クォートセクション
通貨 / CLAR
CLAR: Clarus Corporation

3.88 USD 0.12 (3.19%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLARの今日の為替レートは、3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と3.90の高値で取引されました。

Clarus Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.75 3.90
1年のレンジ
3.02 5.30
以前の終値
3.76
始値
3.81
買値
3.88
買値
4.18
安値
3.75
高値
3.90
出来高
134
1日の変化
3.19%
1ヶ月の変化
9.30%
6ヶ月の変化
4.02%
1年の変化
-13.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K