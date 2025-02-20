Devises / CLAR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLAR: Clarus Corporation
3.70 USD 0.18 (4.64%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLAR a changé de -4.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.69 et à un maximum de 3.90.
Suivez la dynamique Clarus Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLAR Nouvelles
- Clarus: DTC Worrying Bellwether For Consumer Response To Price Hikes (NASDAQ:CLAR)
- SS&C Technologies stock price target raised to $110 from $108 at UBS
- H.C. Wainwright lowers Black Diamond Therapeutics stock price target on delayed launch
- Clarus Corp: Looking Past What The Quants Can See
- Earnings call transcript: Clarus beats EPS expectations in Q2 2025
- Clarus declares quarterly dividend of $0.025 per share
- Maran Capital Management Q2 2025 Letter
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Analysis-US companies adopt options strategies to shield euro revenues in case dollar recovers
- Clarus completes sale of PIEPS and JetForce assets for €7.8 million
- Raymond James resumes coverage on Black Diamond stock with Outperform rating
- Clarus Stock: Promotionality Hitting Margins (NASDAQ:CLAR)
- clarus corp announces board changes and stock plan update
- Clarus Corp stock hits 52-week low at $3.13 amid market challenges
- Maran Capital Management Q4 2024 Letter
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- Clarus: The Uphill Battle Might Be Worth Joining Now (NASDAQ:CLAR)
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Clarus Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CLAR)
- American R&B singer Angie Stone dies at 63
- Analysis-US companies swap dollar bonds into euros to lower funding costs
Range quotidien
3.69 3.90
Range Annuel
3.02 5.30
- Clôture Précédente
- 3.88
- Ouverture
- 3.87
- Bid
- 3.70
- Ask
- 4.00
- Plus Bas
- 3.69
- Plus Haut
- 3.90
- Volume
- 170
- Changement quotidien
- -4.64%
- Changement Mensuel
- 4.23%
- Changement à 6 Mois
- -0.80%
- Changement Annuel
- -17.96%
20 septembre, samedi