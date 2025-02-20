QuotazioniSezioni
CLAR: Clarus Corporation

3.70 USD 0.18 (4.64%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLAR ha avuto una variazione del -4.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.69 e ad un massimo di 3.90.

Segui le dinamiche di Clarus Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.69 3.90
Intervallo Annuale
3.02 5.30
Chiusura Precedente
3.88
Apertura
3.87
Bid
3.70
Ask
4.00
Minimo
3.69
Massimo
3.90
Volume
170
Variazione giornaliera
-4.64%
Variazione Mensile
4.23%
Variazione Semestrale
-0.80%
Variazione Annuale
-17.96%
