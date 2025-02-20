Valute / CLAR
CLAR: Clarus Corporation
3.70 USD 0.18 (4.64%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLAR ha avuto una variazione del -4.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.69 e ad un massimo di 3.90.
Segui le dinamiche di Clarus Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.69 3.90
Intervallo Annuale
3.02 5.30
- Chiusura Precedente
- 3.88
- Apertura
- 3.87
- Bid
- 3.70
- Ask
- 4.00
- Minimo
- 3.69
- Massimo
- 3.90
- Volume
- 170
- Variazione giornaliera
- -4.64%
- Variazione Mensile
- 4.23%
- Variazione Semestrale
- -0.80%
- Variazione Annuale
- -17.96%
21 settembre, domenica