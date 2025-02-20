货币 / CLAR
CLAR: Clarus Corporation
3.84 USD 0.01 (0.26%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLAR汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点3.81和高点3.87进行交易。
关注Clarus Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.81 3.87
年范围
3.02 5.30
- 前一天收盘价
- 3.83
- 开盘价
- 3.81
- 卖价
- 3.84
- 买价
- 4.14
- 最低价
- 3.81
- 最高价
- 3.87
- 交易量
- 113
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 8.17%
- 6个月变化
- 2.95%
- 年变化
- -14.86%
