Divisas / CLAR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CLAR: Clarus Corporation
3.76 USD 0.08 (2.08%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLAR de hoy ha cambiado un -2.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.75, mientras que el máximo ha alcanzado 3.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Clarus Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLAR News
- Clarus: DTC Worrying Bellwether For Consumer Response To Price Hikes (NASDAQ:CLAR)
- SS&C Technologies stock price target raised to $110 from $108 at UBS
- H.C. Wainwright lowers Black Diamond Therapeutics stock price target on delayed launch
- Clarus Corp: Looking Past What The Quants Can See
- Earnings call transcript: Clarus beats EPS expectations in Q2 2025
- Clarus declares quarterly dividend of $0.025 per share
- Maran Capital Management Q2 2025 Letter
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Analysis-US companies adopt options strategies to shield euro revenues in case dollar recovers
- Clarus completes sale of PIEPS and JetForce assets for €7.8 million
- Raymond James resumes coverage on Black Diamond stock with Outperform rating
- Clarus Stock: Promotionality Hitting Margins (NASDAQ:CLAR)
- clarus corp announces board changes and stock plan update
- Clarus Corp stock hits 52-week low at $3.13 amid market challenges
- Maran Capital Management Q4 2024 Letter
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- Clarus: The Uphill Battle Might Be Worth Joining Now (NASDAQ:CLAR)
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Clarus Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CLAR)
- American R&B singer Angie Stone dies at 63
- Analysis-US companies swap dollar bonds into euros to lower funding costs
Rango diario
3.75 3.94
Rango anual
3.02 5.30
- Cierres anteriores
- 3.84
- Open
- 3.88
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Low
- 3.75
- High
- 3.94
- Volumen
- 123
- Cambio diario
- -2.08%
- Cambio mensual
- 5.92%
- Cambio a 6 meses
- 0.80%
- Cambio anual
- -16.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B