CLAR: Clarus Corporation
3.70 USD 0.18 (4.64%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CLAR 환율이 오늘 -4.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.69이고 고가는 3.90이었습니다.
Clarus Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.69 3.90
년간 변동
3.02 5.30
- 이전 종가
- 3.88
- 시가
- 3.87
- Bid
- 3.70
- Ask
- 4.00
- 저가
- 3.69
- 고가
- 3.90
- 볼륨
- 170
- 일일 변동
- -4.64%
- 월 변동
- 4.23%
- 6개월 변동
- -0.80%
- 년간 변동율
- -17.96%
20 9월, 토요일