Währungen / CLAR
CLAR: Clarus Corporation
3.80 USD 0.08 (2.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLAR hat sich für heute um -2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 3.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clarus Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.80 3.90
Jahresspanne
3.02 5.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.88
- Eröffnung
- 3.87
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Tief
- 3.80
- Hoch
- 3.90
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -2.06%
- Monatsänderung
- 7.04%
- 6-Monatsänderung
- 1.88%
- Jahresänderung
- -15.74%
