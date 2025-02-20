Валюты / CLAR
CLAR: Clarus Corporation
3.84 USD 0.01 (0.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLAR за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.81, а максимальная — 3.87.
Следите за динамикой Clarus Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLAR
Дневной диапазон
3.81 3.87
Годовой диапазон
3.02 5.30
- Предыдущее закрытие
- 3.83
- Open
- 3.81
- Bid
- 3.84
- Ask
- 4.14
- Low
- 3.81
- High
- 3.87
- Объем
- 113
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 8.17%
- 6-месячное изменение
- 2.95%
- Годовое изменение
- -14.86%
