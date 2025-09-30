- Visão do mercado
CGCB: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET
A taxa do CGCB para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.54 e o mais alto foi 26.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGCB hoje?
Hoje Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET (CGCB) está avaliado em 26.55. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 26.56, e o volume de negociação atingiu 731. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGCB em tempo real.
As ações de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET está avaliado em 26.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.67% e USD. Monitore os movimentos de CGCB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGCB?
Você pode comprar ações de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET (CGCB) pelo preço atual 26.55. Ordens geralmente são executadas perto de 26.55 ou 26.85, enquanto 731 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGCB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGCB?
Investir em Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET envolve considerar a faixa anual 25.45 - 27.06 e o preço atual 26.55. Muitos comparam 1.07% e 0.91% antes de enviar ordens em 26.55 ou 26.85. Estude as mudanças diárias de preço de CGCB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGCB) no último ano foi 27.06. As ações oscilaram bastante dentro de 25.45 - 27.06, e a comparação com 26.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGCB) no ano foi 25.45. A comparação com o preço atual 26.55 e 25.45 - 27.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGCB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGCB?
No passado Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.56 e -1.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.56
- Open
- 26.56
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Low
- 26.54
- High
- 26.61
- Volume
- 731
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 1.07%
- Mudança de 6 meses
- 0.91%
- Mudança anual
- -1.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8