- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CGCB: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET
Le taux de change de CGCB a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.56 et à un maximum de 26.61.
Suivez la dynamique Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGCB aujourd'hui ?
L'action Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET est cotée à 26.60 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.15%, a clôturé hier à 26.56 et son volume d'échange a atteint 93. Le graphique en temps réel du cours de CGCB présente ces mises à jour.
L'action Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET verse-t-elle des dividendes ?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET est actuellement valorisé à 26.60. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGCB.
Comment acheter des actions CGCB ?
Vous pouvez acheter des actions Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET au cours actuel de 26.60. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.60 ou de 26.90, le 93 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGCB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGCB ?
Investir dans Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.45 - 27.06 et le prix actuel 26.60. Beaucoup comparent 1.26% et 1.10% avant de passer des ordres à 26.60 ou 26.90. Consultez le graphique du cours de CGCB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?
Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 27.06. Au cours de 25.45 - 27.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?
Le cours le plus bas de Share Class (CGCB) sur l'année a été 25.45. Sa comparaison avec 26.60 et 25.45 - 27.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGCB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGCB a-t-elle été divisée ?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.56 et -1.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.56
- Ouverture
- 26.56
- Bid
- 26.60
- Ask
- 26.90
- Plus Bas
- 26.56
- Plus Haut
- 26.61
- Volume
- 93
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 1.26%
- Changement à 6 Mois
- 1.10%
- Changement Annuel
- -1.48%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8