CGCB: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET

26.60 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGCB за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.56, а максимальная — 26.61.

Следите за динамикой Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGCB сегодня?

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET (CGCB) сегодня оценивается на уровне 26.60. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 26.56, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGCB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET?

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET в настоящее время оценивается в 26.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.48% и USD. Отслеживайте движения CGCB на графике в реальном времени.

Как купить акции CGCB?

Вы можете купить акции Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET (CGCB) по текущей цене 26.60. Ордера обычно размещаются около 26.60 или 26.90, тогда как 93 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGCB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGCB?

Инвестирование в Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET предполагает учет годового диапазона 25.45 - 27.06 и текущей цены 26.60. Многие сравнивают 1.26% и 1.10% перед размещением ордеров на 26.60 или 26.90. Изучайте ежедневные изменения цены CGCB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGCB) за последний год составила 27.06. Акции заметно колебались в пределах 25.45 - 27.06, сравнение с 26.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGCB) за год составила 25.45. Сравнение с текущими 26.60 и 25.45 - 27.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGCB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGCB?

В прошлом Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.56 и -1.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.56 26.61
Годовой диапазон
25.45 27.06
Предыдущее закрытие
26.56
Open
26.56
Bid
26.60
Ask
26.90
Low
26.56
High
26.61
Объем
93
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
1.26%
6-месячное изменение
1.10%
Годовое изменение
-1.48%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8