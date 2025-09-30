- 概要
CGCB: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ET
CGCBの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり26.55の安値と26.61の高値で取引されました。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CGCB株の現在の価格は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ETの株価は本日26.57です。0.04%内で取引され、前日の終値は26.56、取引量は357に達しました。CGCBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ETの株は配当を出しますか？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ETの現在の価格は26.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.59%やUSDにも注目します。CGCBの動きはライブチャートで確認できます。
CGCB株を買う方法は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ETの株は現在26.57で購入可能です。注文は通常26.57または26.87付近で行われ、357や0.04%が市場の動きを示します。CGCBの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGCB株に投資する方法は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ETへの投資では、年間の値幅25.45 - 27.06と現在の26.57を考慮します。注文は多くの場合26.57や26.87で行われる前に、1.14%や0.99%と比較されます。CGCBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は27.06でした。25.45 - 27.06内で株価は大きく変動し、26.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGCB)の年間最安値は25.45でした。現在の26.57や25.45 - 27.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGCBの動きはライブチャートで確認できます。
CGCBの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Core Bond ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.56、-1.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.56
- 始値
- 26.56
- 買値
- 26.57
- 買値
- 26.87
- 安値
- 26.55
- 高値
- 26.61
- 出来高
- 357
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.14%
- 6ヶ月の変化
- 0.99%
- 1年の変化
- -1.59%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8