BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF
A taxa do BUYW para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.17 e o mais alto foi 14.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUYW hoje?
Hoje Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF (BUYW) está avaliado em 14.18. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 14.18, e o volume de negociação atingiu 80. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUYW em tempo real.
As ações de Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF pagam dividendos?
Atualmente Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF está avaliado em 14.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.16% e USD. Monitore os movimentos de BUYW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUYW?
Você pode comprar ações de Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF (BUYW) pelo preço atual 14.18. Ordens geralmente são executadas perto de 14.18 ou 14.48, enquanto 80 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUYW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUYW?
Investir em Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF envolve considerar a faixa anual 12.45 - 14.25 e o preço atual 14.18. Muitos comparam 0.07% e 3.73% antes de enviar ordens em 14.18 ou 14.48. Estude as mudanças diárias de preço de BUYW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Main BuyWrite ETF?
O maior preço de Main BuyWrite ETF (BUYW) no último ano foi 14.25. As ações oscilaram bastante dentro de 12.45 - 14.25, e a comparação com 14.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Main BuyWrite ETF?
O menor preço de Main BuyWrite ETF (BUYW) no ano foi 12.45. A comparação com o preço atual 14.18 e 12.45 - 14.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUYW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUYW?
No passado Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.18 e 2.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.18
- Open
- 14.17
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Low
- 14.17
- High
- 14.19
- Volume
- 80
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.07%
- Mudança de 6 meses
- 3.73%
- Mudança anual
- 2.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8