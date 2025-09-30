- Обзор рынка
BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF
Курс BUYW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.17, а максимальная — 14.18.
Следите за динамикой Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUYW сегодня?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF (BUYW) сегодня оценивается на уровне 14.18. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 14.18, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUYW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF в настоящее время оценивается в 14.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.16% и USD. Отслеживайте движения BUYW на графике в реальном времени.
Как купить акции BUYW?
Вы можете купить акции Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF (BUYW) по текущей цене 14.18. Ордера обычно размещаются около 14.18 или 14.48, тогда как 21 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUYW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUYW?
Инвестирование в Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF предполагает учет годового диапазона 12.45 - 14.25 и текущей цены 14.18. Многие сравнивают 0.07% и 3.73% перед размещением ордеров на 14.18 или 14.48. Изучайте ежедневные изменения цены BUYW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Main BuyWrite ETF?
Самая высокая цена Main BuyWrite ETF (BUYW) за последний год составила 14.25. Акции заметно колебались в пределах 12.45 - 14.25, сравнение с 14.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Main BuyWrite ETF?
Самая низкая цена Main BuyWrite ETF (BUYW) за год составила 12.45. Сравнение с текущими 14.18 и 12.45 - 14.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUYW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUYW?
В прошлом Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.18 и 2.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.18
- Open
- 14.17
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Low
- 14.17
- High
- 14.18
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- 3.73%
- Годовое изменение
- 2.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8