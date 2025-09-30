BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF
今日BUYW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点14.17和高点14.18进行交易。
关注Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUYW股票今天的价格是多少？
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF股票今天的定价为14.18。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为14.18，交易量达到46。BUYW的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF股票是否支付股息？
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF目前的价值为14.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.16%和USD。实时查看图表以跟踪BUYW走势。
如何购买BUYW股票？
您可以以14.18的当前价格购买Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF股票。订单通常设置在14.18或14.48附近，而46和0.07%显示市场活动。立即关注BUYW的实时图表更新。
如何投资BUYW股票？
投资Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF需要考虑年度范围12.45 - 14.25和当前价格14.18。许多人在以14.18或14.48下订单之前，会比较0.07%和。实时查看BUYW价格图表，了解每日变化。
Main BuyWrite ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Main BuyWrite ETF的最高价格是14.25。在12.45 - 14.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF的绩效。
Main BuyWrite ETF股票的最低价格是多少？
Main BuyWrite ETF（BUYW）的最低价格为12.45。将其与当前的14.18和12.45 - 14.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUYW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUYW股票是什么时候拆分的？
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.18和2.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.18
- 开盘价
- 14.17
- 卖价
- 14.18
- 买价
- 14.48
- 最低价
- 14.17
- 最高价
- 14.18
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- 3.73%
- 年变化
- 2.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8