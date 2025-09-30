报价部分
BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF

14.18 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUYW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点14.17和高点14.18进行交易。

关注Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUYW股票今天的价格是多少？

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF股票今天的定价为14.18。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为14.18，交易量达到46。BUYW的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF股票是否支付股息？

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF目前的价值为14.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.16%和USD。实时查看图表以跟踪BUYW走势。

如何购买BUYW股票？

您可以以14.18的当前价格购买Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF股票。订单通常设置在14.18或14.48附近，而46和0.07%显示市场活动。立即关注BUYW的实时图表更新。

如何投资BUYW股票？

投资Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF需要考虑年度范围12.45 - 14.25和当前价格14.18。许多人在以14.18或14.48下订单之前，会比较0.07%和。实时查看BUYW价格图表，了解每日变化。

Main BuyWrite ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Main BuyWrite ETF的最高价格是14.25。在12.45 - 14.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF的绩效。

Main BuyWrite ETF股票的最低价格是多少？

Main BuyWrite ETF（BUYW）的最低价格为12.45。将其与当前的14.18和12.45 - 14.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUYW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUYW股票是什么时候拆分的？

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.18和2.16%中可见。

日范围
14.17 14.18
年范围
12.45 14.25
前一天收盘价
14.18
开盘价
14.17
卖价
14.18
买价
14.48
最低价
14.17
最高价
14.18
交易量
46
日变化
0.00%
月变化
0.07%
6个月变化
3.73%
年变化
2.16%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8