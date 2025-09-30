- Aperçu
BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF
Le taux de change de BUYW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.17 et à un maximum de 14.18.
Suivez la dynamique Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUYW aujourd'hui ?
L'action Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF est cotée à 14.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 14.18 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de BUYW présente ces mises à jour.
L'action Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF verse-t-elle des dividendes ?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF est actuellement valorisé à 14.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUYW.
Comment acheter des actions BUYW ?
Vous pouvez acheter des actions Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF au cours actuel de 14.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.18 ou de 14.48, le 21 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUYW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUYW ?
Investir dans Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.45 - 14.25 et le prix actuel 14.18. Beaucoup comparent 0.07% et 3.73% avant de passer des ordres à 14.18 ou 14.48. Consultez le graphique du cours de BUYW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Main BuyWrite ETF ?
Le cours le plus élevé de Main BuyWrite ETF l'année dernière était 14.25. Au cours de 12.45 - 14.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Main BuyWrite ETF ?
Le cours le plus bas de Main BuyWrite ETF (BUYW) sur l'année a été 12.45. Sa comparaison avec 14.18 et 12.45 - 14.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUYW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUYW a-t-elle été divisée ?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.18 et 2.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.18
- Ouverture
- 14.17
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Plus Bas
- 14.17
- Plus Haut
- 14.18
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.07%
- Changement à 6 Mois
- 3.73%
- Changement Annuel
- 2.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8