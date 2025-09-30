- Panoramica
BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF
Il tasso di cambio BUYW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.17 e ad un massimo di 14.18.
Segui le dinamiche di Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUYW oggi?
Oggi le azioni Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF sono prezzate a 14.18. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 14.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUYW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF pagano dividendi?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF è attualmente valutato a 14.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUYW.
Come acquistare azioni BUYW?
Puoi acquistare azioni Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF al prezzo attuale di 14.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.18 o 14.48, mentre 21 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUYW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUYW?
Investire in Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF implica considerare l'intervallo annuale 12.45 - 14.25 e il prezzo attuale 14.18. Molti confrontano 0.07% e 3.73% prima di effettuare ordini su 14.18 o 14.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUYW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Main BuyWrite ETF?
Il prezzo massimo di Main BuyWrite ETF nell'ultimo anno è stato 14.25. All'interno di 12.45 - 14.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Main BuyWrite ETF?
Il prezzo più basso di Main BuyWrite ETF (BUYW) nel corso dell'anno è stato 12.45. Confrontandolo con gli attuali 14.18 e 12.45 - 14.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUYW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUYW?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.18 e 2.16%.
- Chiusura Precedente
- 14.18
- Apertura
- 14.17
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Minimo
- 14.17
- Massimo
- 14.18
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.07%
- Variazione Semestrale
- 3.73%
- Variazione Annuale
- 2.16%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8