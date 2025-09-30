- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF
BUYWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり14.17の安値と14.18の高値で取引されました。
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BUYW株の現在の価格は？
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFの株価は本日14.18です。0.00%内で取引され、前日の終値は14.18、取引量は46に達しました。BUYWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFの株は配当を出しますか？
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFの現在の価格は14.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.16%やUSDにも注目します。BUYWの動きはライブチャートで確認できます。
BUYW株を買う方法は？
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFの株は現在14.18で購入可能です。注文は通常14.18または14.48付近で行われ、46や0.07%が市場の動きを示します。BUYWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUYW株に投資する方法は？
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFへの投資では、年間の値幅12.45 - 14.25と現在の14.18を考慮します。注文は多くの場合14.18や14.48で行われる前に、0.07%や3.73%と比較されます。BUYWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Main BuyWrite ETFの株の最高値は？
Main BuyWrite ETFの過去1年の最高値は14.25でした。12.45 - 14.25内で株価は大きく変動し、14.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Main BuyWrite ETFの株の最低値は？
Main BuyWrite ETF(BUYW)の年間最安値は12.45でした。現在の14.18や12.45 - 14.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUYWの動きはライブチャートで確認できます。
BUYWの株式分割はいつ行われましたか？
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.18、2.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.18
- 始値
- 14.17
- 買値
- 14.18
- 買値
- 14.48
- 安値
- 14.17
- 高値
- 14.18
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.07%
- 6ヶ月の変化
- 3.73%
- 1年の変化
- 2.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8