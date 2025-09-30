クォートセクション
BUYW
BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF

14.18 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUYWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり14.17の安値と14.18の高値で取引されました。

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BUYW株の現在の価格は？

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFの株価は本日14.18です。0.00%内で取引され、前日の終値は14.18、取引量は46に達しました。BUYWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFの株は配当を出しますか？

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFの現在の価格は14.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.16%やUSDにも注目します。BUYWの動きはライブチャートで確認できます。

BUYW株を買う方法は？

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFの株は現在14.18で購入可能です。注文は通常14.18または14.48付近で行われ、46や0.07%が市場の動きを示します。BUYWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUYW株に投資する方法は？

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFへの投資では、年間の値幅12.45 - 14.25と現在の14.18を考慮します。注文は多くの場合14.18や14.48で行われる前に、0.07%や3.73%と比較されます。BUYWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Main BuyWrite ETFの株の最高値は？

Main BuyWrite ETFの過去1年の最高値は14.25でした。12.45 - 14.25内で株価は大きく変動し、14.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Main BuyWrite ETFの株の最低値は？

Main BuyWrite ETF(BUYW)の年間最安値は12.45でした。現在の14.18や12.45 - 14.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUYWの動きはライブチャートで確認できます。

BUYWの株式分割はいつ行われましたか？

Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.18、2.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.17 14.18
1年のレンジ
12.45 14.25
以前の終値
14.18
始値
14.17
買値
14.18
買値
14.48
安値
14.17
高値
14.18
出来高
46
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.07%
6ヶ月の変化
3.73%
1年の変化
2.16%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8