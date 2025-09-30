- Übersicht
BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF
Der Wechselkurs von BUYW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.17 bis zu einem Hoch von 14.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUYW heute?
Die Aktie von Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF (BUYW) notiert heute bei 14.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.18 und das Handelsvolumen erreichte 80. Das Live-Chart von BUYW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUYW Dividenden?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF wird derzeit mit 14.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUYW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUYW-Aktien?
Sie können Aktien von Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF (BUYW) zum aktuellen Kurs von 14.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.18 oder 14.48 platziert, während 80 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUYW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUYW-Aktien?
Bei einer Investition in Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF müssen die jährliche Spanne 12.45 - 14.25 und der aktuelle Kurs 14.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.07% und 3.73%, bevor sie Orders zu 14.18 oder 14.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUYW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Main BuyWrite ETF?
Der höchste Kurs von Main BuyWrite ETF (BUYW) im vergangenen Jahr lag bei 14.25. Innerhalb von 12.45 - 14.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Main BuyWrite ETF?
Der niedrigste Kurs von Main BuyWrite ETF (BUYW) im Laufe des Jahres betrug 12.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.18 und der Spanne 12.45 - 14.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUYW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUYW statt?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.18 und 2.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.18
- Eröffnung
- 14.17
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Tief
- 14.17
- Hoch
- 14.19
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.07%
- 6-Monatsänderung
- 3.73%
- Jahresänderung
- 2.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8