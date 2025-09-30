- Panorámica
BUYW: Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF
El tipo de cambio de BUYW de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.17, mientras que el máximo ha alcanzado 14.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUYW hoy?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF (BUYW) se evalúa hoy en 14.18. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 14.18 y el volumen comercial ha alcanzado 46. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUYW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF?
Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF se evalúa actualmente en 14.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.16% y USD. Monitoree los movimientos de BUYW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUYW?
Puede comprar acciones de Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF (BUYW) al precio actual de 14.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.18 o 14.48, mientras que 46 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUYW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUYW?
Invertir en Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF implica tener en cuenta el rango anual 12.45 - 14.25 y el precio actual 14.18. Muchos comparan 0.07% y 3.73% antes de colocar órdenes en 14.18 o 14.48. Estudie los cambios diarios de precios de BUYW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Main BuyWrite ETF?
El precio más alto de Main BuyWrite ETF (BUYW) en el último año ha sido 14.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.45 - 14.25, una comparación con 14.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Main BuyWrite ETF?
El precio más bajo de Main BuyWrite ETF (BUYW) para el año ha sido 12.45. La comparación con los actuales 14.18 y 12.45 - 14.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUYW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUYW?
En el pasado, Northern Lights Fund Trust IV Main BuyWrite ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.18 y 2.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.18
- Open
- 14.17
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Low
- 14.17
- High
- 14.18
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.07%
- Cambio a 6 meses
- 3.73%
- Cambio anual
- 2.16%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8