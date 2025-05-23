Moedas / BREA
BREA: Brera Holdings PLC - Class B
16.60 USD 8.30 (33.33%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BREA para hoje mudou para -33.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.90 e o mais alto foi 43.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Brera Holdings PLC - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.90 43.11
Faixa anual
0.50 52.95
- Fechamento anterior
- 24.90
- Open
- 34.29
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Low
- 14.90
- High
- 43.11
- Volume
- 41.571 K
- Mudança diária
- -33.33%
- Mudança mensal
- 154.99%
- Mudança de 6 meses
- 2415.15%
- Mudança anual
- 1765.17%
21 setembro, domingo