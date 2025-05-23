CotaçõesSeções
BREA: Brera Holdings PLC - Class B

16.60 USD 8.30 (33.33%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BREA para hoje mudou para -33.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.90 e o mais alto foi 43.11.

Veja a dinâmica do par de moedas Brera Holdings PLC - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
14.90 43.11
Faixa anual
0.50 52.95
Fechamento anterior
24.90
Open
34.29
Bid
16.60
Ask
16.90
Low
14.90
High
43.11
Volume
41.571 K
Mudança diária
-33.33%
Mudança mensal
154.99%
Mudança de 6 meses
2415.15%
Mudança anual
1765.17%
21 setembro, domingo