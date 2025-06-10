Divisas / BREA
BREA: Brera Holdings PLC - Class B
16.60 USD 8.30 (33.33%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BREA de hoy ha cambiado un -33.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.90, mientras que el máximo ha alcanzado 43.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brera Holdings PLC - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
14.90 43.11
Rango anual
0.50 52.95
- Cierres anteriores
- 24.90
- Open
- 34.29
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Low
- 14.90
- High
- 43.11
- Volumen
- 41.571 K
- Cambio diario
- -33.33%
- Cambio mensual
- 154.99%
- Cambio a 6 meses
- 2415.15%
- Cambio anual
- 1765.17%
21 septiembre, domingo