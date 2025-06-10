CotizacionesSecciones
BREA
BREA: Brera Holdings PLC - Class B

16.60 USD 8.30 (33.33%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BREA de hoy ha cambiado un -33.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.90, mientras que el máximo ha alcanzado 43.11.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Brera Holdings PLC - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
14.90 43.11
Rango anual
0.50 52.95
Cierres anteriores
24.90
Open
34.29
Bid
16.60
Ask
16.90
Low
14.90
High
43.11
Volumen
41.571 K
Cambio diario
-33.33%
Cambio mensual
154.99%
Cambio a 6 meses
2415.15%
Cambio anual
1765.17%
21 septiembre, domingo