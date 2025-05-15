KurseKategorien
Währungen / BREA
Zurück zum Aktien

BREA: Brera Holdings PLC - Class B

16.60 USD 8.30 (33.33%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BREA hat sich für heute um -33.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.90 bis zu einem Hoch von 43.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brera Holdings PLC - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BREA News

Tagesspanne
14.90 43.11
Jahresspanne
0.50 52.95
Vorheriger Schlusskurs
24.90
Eröffnung
34.29
Bid
16.60
Ask
16.90
Tief
14.90
Hoch
43.11
Volumen
41.571 K
Tagesänderung
-33.33%
Monatsänderung
154.99%
6-Monatsänderung
2415.15%
Jahresänderung
1765.17%
21 September, Sonntag