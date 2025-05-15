Währungen / BREA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BREA: Brera Holdings PLC - Class B
16.60 USD 8.30 (33.33%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BREA hat sich für heute um -33.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.90 bis zu einem Hoch von 43.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brera Holdings PLC - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BREA News
- Cathie Wood, UAE Crypto-Soccer Play Scores 225% Gain, Then Dives
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Cathie Wood Snaps Up $49 Million in This Little-Known Sports Company
- Cathie Woods ARK ETF: Massiver Einstieg bei Brera Holdings, Roku-Position reduziert
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on Brera Holdings and offloads Roku stock
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Brera Holdings wird zu Solmate: Aktie explodiert nach 300-Mio.-Dollar-PIPE für Solana-Transformation/n
- Brera Holdings stock soars after $300m PIPE to become Solana-based Solmate
- Brera Holdings: Umfirmierung in Solmate und 300-Millionen-Dollar-Finanzierung gesichert
- Brera Holdings to rebrand as Solmate, secure $300m PIPE funding
- Brera Holdings appoints new CEO and CFO, updates board roles
- Brera Holdings schedules extraordinary general meeting for September 16
- Brera and City Football Group emerge as dual MCOs in Italy’s Serie B
- Brera Holdings regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Brera Holdings’ Club Juve Stabia Valued by Transfermarkt at US$ 32 Million; Highest Market Increase in Serie B at +245% for The Second Team of Naples
- Brera Holdings announces 1-for-10 reverse share split to meet Nasdaq rules
- Brera Holdings partners with Toronto Blizzard to tap youth soccer market
- Brera Holdings PLC announces executive changes
- Brera Holdings PLC (Nasdaq: BREA) and Castellammare Salute Juve Stabia’s Stellar Season and Semifinal Run in the Serie A Promotion Playoff;
- Brera Holdings partners with Toronto Blizzard for youth soccer
- Brera Holdings schedules extraordinary general meeting
- Juve Stabia Wins First Match in Serie A Playoff Semifinal 2-1 Against Cremonese; Second Leg to be Broadcast Live in English via Destination Calcio TV Sunday
- John Textor’s $2 billion Eagle Football Holdings IPO filing ˜imminent’ according to London’s City AM; Bloomberg reports UBS working on first large-cap IPO of a Multi-Club Ownership (MCO) grou
Tagesspanne
14.90 43.11
Jahresspanne
0.50 52.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.90
- Eröffnung
- 34.29
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Tief
- 14.90
- Hoch
- 43.11
- Volumen
- 41.571 K
- Tagesänderung
- -33.33%
- Monatsänderung
- 154.99%
- 6-Monatsänderung
- 2415.15%
- Jahresänderung
- 1765.17%
21 September, Sonntag