BREA: Brera Holdings PLC - Class B
16.60 USD 8.30 (33.33%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BREA за сегодня изменился на -33.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.90, а максимальная — 43.11.
Следите за динамикой Brera Holdings PLC - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.90 43.11
Годовой диапазон
0.50 52.95
- Предыдущее закрытие
- 24.90
- Open
- 34.29
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Low
- 14.90
- High
- 43.11
- Объем
- 41.571 K
- Дневное изменение
- -33.33%
- Месячное изменение
- 154.99%
- 6-месячное изменение
- 2415.15%
- Годовое изменение
- 1765.17%
21 сентября, воскресенье