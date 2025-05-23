КотировкиРазделы
Валюты / BREA
Назад в Рынок акций США

BREA: Brera Holdings PLC - Class B

16.60 USD 8.30 (33.33%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BREA за сегодня изменился на -33.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.90, а максимальная — 43.11.

Следите за динамикой Brera Holdings PLC - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BREA

Дневной диапазон
14.90 43.11
Годовой диапазон
0.50 52.95
Предыдущее закрытие
24.90
Open
34.29
Bid
16.60
Ask
16.90
Low
14.90
High
43.11
Объем
41.571 K
Дневное изменение
-33.33%
Месячное изменение
154.99%
6-месячное изменение
2415.15%
Годовое изменение
1765.17%
21 сентября, воскресенье