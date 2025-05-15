Valute / BREA
BREA: Brera Holdings PLC - Class B
16.60 USD 8.30 (33.33%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BREA ha avuto una variazione del -33.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.90 e ad un massimo di 43.11.
Segui le dinamiche di Brera Holdings PLC - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.90 43.11
Intervallo Annuale
0.50 52.95
- Chiusura Precedente
- 24.90
- Apertura
- 34.29
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Minimo
- 14.90
- Massimo
- 43.11
- Volume
- 41.571 K
- Variazione giornaliera
- -33.33%
- Variazione Mensile
- 154.99%
- Variazione Semestrale
- 2415.15%
- Variazione Annuale
- 1765.17%
21 settembre, domenica