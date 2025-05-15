QuotazioniSezioni
BREA: Brera Holdings PLC - Class B

16.60 USD 8.30 (33.33%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BREA ha avuto una variazione del -33.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.90 e ad un massimo di 43.11.

Segui le dinamiche di Brera Holdings PLC - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.90 43.11
Intervallo Annuale
0.50 52.95
Chiusura Precedente
24.90
Apertura
34.29
Bid
16.60
Ask
16.90
Minimo
14.90
Massimo
43.11
Volume
41.571 K
Variazione giornaliera
-33.33%
Variazione Mensile
154.99%
Variazione Semestrale
2415.15%
Variazione Annuale
1765.17%
