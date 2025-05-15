CotationsSections
Devises / BREA
BREA: Brera Holdings PLC - Class B

16.60 USD 8.30 (33.33%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BREA a changé de -33.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.90 et à un maximum de 43.11.

Range quotidien
14.90 43.11
Range Annuel
0.50 52.95
Clôture Précédente
24.90
Ouverture
34.29
Bid
16.60
Ask
16.90
Plus Bas
14.90
Plus Haut
43.11
Volume
41.571 K
Changement quotidien
-33.33%
Changement Mensuel
154.99%
Changement à 6 Mois
2415.15%
Changement Annuel
1765.17%
21 septembre, dimanche