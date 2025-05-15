Devises / BREA
BREA: Brera Holdings PLC - Class B
16.60 USD 8.30 (33.33%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BREA a changé de -33.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.90 et à un maximum de 43.11.
Suivez la dynamique Brera Holdings PLC - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BREA Nouvelles
- Cathie Wood, UAE Crypto-Soccer Play Scores 225% Gain, Then Dives
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Cathie Wood Snaps Up $49 Million in This Little-Known Sports Company
- L’ETF ARK de Cathie Wood mise sur Brera Holdings et se décharge des actions Roku
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on Brera Holdings and offloads Roku stock
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- L’action de Brera Holdings s’envole après un PIPE de 300M$ pour devenir Solmate basé sur Solana
- Brera Holdings stock soars after $300m PIPE to become Solana-based Solmate
- Brera Holdings se rebaptise Solmate et obtient un financement PIPE de 300 millions $
- Brera Holdings to rebrand as Solmate, secure $300m PIPE funding
- Brera Holdings appoints new CEO and CFO, updates board roles
- Brera Holdings schedules extraordinary general meeting for September 16
- Brera and City Football Group emerge as dual MCOs in Italy’s Serie B
- Brera Holdings regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Brera Holdings’ Club Juve Stabia Valued by Transfermarkt at US$ 32 Million; Highest Market Increase in Serie B at +245% for The Second Team of Naples
- Brera Holdings announces 1-for-10 reverse share split to meet Nasdaq rules
- Brera Holdings partners with Toronto Blizzard to tap youth soccer market
- Brera Holdings PLC announces executive changes
- Brera Holdings PLC (Nasdaq: BREA) and Castellammare Salute Juve Stabia’s Stellar Season and Semifinal Run in the Serie A Promotion Playoff;
- Brera Holdings partners with Toronto Blizzard for youth soccer
- Brera Holdings schedules extraordinary general meeting
- Juve Stabia Wins First Match in Serie A Playoff Semifinal 2-1 Against Cremonese; Second Leg to be Broadcast Live in English via Destination Calcio TV Sunday
- John Textor’s $2 billion Eagle Football Holdings IPO filing ˜imminent’ according to London’s City AM; Bloomberg reports UBS working on first large-cap IPO of a Multi-Club Ownership (MCO) grou
Range quotidien
14.90 43.11
Range Annuel
0.50 52.95
- Clôture Précédente
- 24.90
- Ouverture
- 34.29
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Plus Bas
- 14.90
- Plus Haut
- 43.11
- Volume
- 41.571 K
- Changement quotidien
- -33.33%
- Changement Mensuel
- 154.99%
- Changement à 6 Mois
- 2415.15%
- Changement Annuel
- 1765.17%
