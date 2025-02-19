Moedas / ATGL
ATGL: Alpha Technology Group Limited
30.35 USD 0.19 (0.63%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATGL para hoje mudou para 0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.20 e o mais alto foi 30.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Alpha Technology Group Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATGL Notícias
Faixa diária
29.20 30.35
Faixa anual
4.44 57.32
- Fechamento anterior
- 30.16
- Open
- 29.20
- Bid
- 30.35
- Ask
- 30.65
- Low
- 29.20
- High
- 30.35
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.63%
- Mudança mensal
- -3.65%
- Mudança de 6 meses
- 16.73%
- Mudança anual
- 410.08%
