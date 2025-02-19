Divisas / ATGL
ATGL: Alpha Technology Group Limited
30.16 USD 0.33 (1.08%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATGL de hoy ha cambiado un -1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.16, mientras que el máximo ha alcanzado 30.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alpha Technology Group Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ATGL News
Rango diario
30.16 30.16
Rango anual
4.44 57.32
- Cierres anteriores
- 30.49
- Open
- 30.16
- Bid
- 30.16
- Ask
- 30.46
- Low
- 30.16
- High
- 30.16
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -1.08%
- Cambio mensual
- -4.25%
- Cambio a 6 meses
- 16.00%
- Cambio anual
- 406.89%
