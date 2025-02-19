货币 / ATGL
ATGL: Alpha Technology Group Limited
30.49 USD 1.16 (3.67%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATGL汇率已更改-3.67%。当日，交易品种以低点30.49和高点30.49进行交易。
关注Alpha Technology Group Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ATGL新闻
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Alpha Technology: High Growth, No Profits - A Speculative Bet, Not An Investment (NASDAQ:ATGL)
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Science Applications Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Qifu Technology, Baidu, American Eagle And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
日范围
30.49 30.49
年范围
4.44 57.32
- 前一天收盘价
- 31.65
- 开盘价
- 30.49
- 卖价
- 30.49
- 买价
- 30.79
- 最低价
- 30.49
- 最高价
- 30.49
- 交易量
- 1
- 日变化
- -3.67%
- 月变化
- -3.21%
- 6个月变化
- 17.27%
- 年变化
- 412.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值