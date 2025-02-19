КотировкиРазделы
ATGL: Alpha Technology Group Limited

30.49 USD 1.16 (3.67%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATGL за сегодня изменился на -3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.49, а максимальная — 30.49.

Следите за динамикой Alpha Technology Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.49 30.49
Годовой диапазон
4.44 57.32
Предыдущее закрытие
31.65
Open
30.49
Bid
30.49
Ask
30.79
Low
30.49
High
30.49
Объем
1
Дневное изменение
-3.67%
Месячное изменение
-3.21%
6-месячное изменение
17.27%
Годовое изменение
412.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.