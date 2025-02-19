Валюты / ATGL
ATGL: Alpha Technology Group Limited
30.49 USD 1.16 (3.67%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATGL за сегодня изменился на -3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.49, а максимальная — 30.49.
Следите за динамикой Alpha Technology Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
30.49 30.49
Годовой диапазон
4.44 57.32
- Предыдущее закрытие
- 31.65
- Open
- 30.49
- Bid
- 30.49
- Ask
- 30.79
- Low
- 30.49
- High
- 30.49
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -3.67%
- Месячное изменение
- -3.21%
- 6-месячное изменение
- 17.27%
- Годовое изменение
- 412.44%
