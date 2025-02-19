FiyatlarBölümler
Dövizler / ATGL
Geri dön - Hisse senetleri

ATGL: Alpha Technology Group Limited

29.20 USD 2.08 (6.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATGL fiyatı bugün -6.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.20 ve Yüksek fiyatı olarak 31.17 aralığında işlem gördü.

Alpha Technology Group Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATGL haberleri

Günlük aralık
29.20 31.17
Yıllık aralık
4.44 57.32
Önceki kapanış
31.28
Açılış
31.17
Satış
29.20
Alış
29.50
Düşük
29.20
Yüksek
31.17
Hacim
5
Günlük değişim
-6.65%
Aylık değişim
-7.30%
6 aylık değişim
12.31%
Yıllık değişim
390.76%
21 Eylül, Pazar