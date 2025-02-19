Dövizler / ATGL
ATGL: Alpha Technology Group Limited
29.20 USD 2.08 (6.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATGL fiyatı bugün -6.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.20 ve Yüksek fiyatı olarak 31.17 aralığında işlem gördü.
Alpha Technology Group Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATGL haberleri
Günlük aralık
29.20 31.17
Yıllık aralık
4.44 57.32
- Önceki kapanış
- 31.28
- Açılış
- 31.17
- Satış
- 29.20
- Alış
- 29.50
- Düşük
- 29.20
- Yüksek
- 31.17
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- -6.65%
- Aylık değişim
- -7.30%
- 6 aylık değişim
- 12.31%
- Yıllık değişim
- 390.76%
21 Eylül, Pazar