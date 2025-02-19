通貨 / ATGL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ATGL: Alpha Technology Group Limited
31.28 USD 1.12 (3.71%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATGLの今日の為替レートは、3.71%変化しました。日中、通貨は1あたり29.20の安値と31.28の高値で取引されました。
Alpha Technology Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATGL News
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Alpha Technology: High Growth, No Profits - A Speculative Bet, Not An Investment (NASDAQ:ATGL)
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Science Applications Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Qifu Technology, Baidu, American Eagle And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
1日のレンジ
29.20 31.28
1年のレンジ
4.44 57.32
- 以前の終値
- 30.16
- 始値
- 29.20
- 買値
- 31.28
- 買値
- 31.58
- 安値
- 29.20
- 高値
- 31.28
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 3.71%
- 1ヶ月の変化
- -0.70%
- 6ヶ月の変化
- 20.31%
- 1年の変化
- 425.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K