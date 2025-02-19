KurseKategorien
ATGL: Alpha Technology Group Limited

31.28 USD 1.12 (3.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATGL hat sich für heute um 3.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.20 bis zu einem Hoch von 31.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alpha Technology Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
29.20 31.28
Jahresspanne
4.44 57.32
Vorheriger Schlusskurs
30.16
Eröffnung
29.20
Bid
31.28
Ask
31.58
Tief
29.20
Hoch
31.28
Volumen
4
Tagesänderung
3.71%
Monatsänderung
-0.70%
6-Monatsänderung
20.31%
Jahresänderung
425.71%
