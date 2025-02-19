Währungen / ATGL
ATGL: Alpha Technology Group Limited
31.28 USD 1.12 (3.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATGL hat sich für heute um 3.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.20 bis zu einem Hoch von 31.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alpha Technology Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATGL News
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Alpha Technology: High Growth, No Profits - A Speculative Bet, Not An Investment (NASDAQ:ATGL)
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Science Applications Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Qifu Technology, Baidu, American Eagle And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
Tagesspanne
29.20 31.28
Jahresspanne
4.44 57.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.16
- Eröffnung
- 29.20
- Bid
- 31.28
- Ask
- 31.58
- Tief
- 29.20
- Hoch
- 31.28
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 3.71%
- Monatsänderung
- -0.70%
- 6-Monatsänderung
- 20.31%
- Jahresänderung
- 425.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K