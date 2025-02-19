CotationsSections
Devises / ATGL
Retour à Actions

ATGL: Alpha Technology Group Limited

29.20 USD 2.08 (6.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATGL a changé de -6.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.20 et à un maximum de 31.17.

Suivez la dynamique Alpha Technology Group Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATGL Nouvelles

Range quotidien
29.20 31.17
Range Annuel
4.44 57.32
Clôture Précédente
31.28
Ouverture
31.17
Bid
29.20
Ask
29.50
Plus Bas
29.20
Plus Haut
31.17
Volume
5
Changement quotidien
-6.65%
Changement Mensuel
-7.30%
Changement à 6 Mois
12.31%
Changement Annuel
390.76%
20 septembre, samedi